Kielecki bastion PiS, ale Kaczyński może tu nie wygrać. Ludzie mówią o jego rywalce

- PiS tu wygra, to pewne. Chyba to normalne, że głosuje się na tego, co daje, a nie na tego, który może odebrać - mówi nam 65-letnia Alicja, emerytka z miejscowości Osiek (woj. świętokrzyskie). - W zeszłym roku dostałam 3000 zł na węgiel. W życiu nikt mi tyle nie dał. Mąż pracując jako traktorzysta, przynosił do domu 1700 zł, a ja miałam 660 zł emerytury. Gdy zmarł, brakowało mi na chleb. Nikt nie pomagał takim jak ja - opowiada.