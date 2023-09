Kaczyński może być zaskoczony. Polacy ocenili "jedynki" PiS

- To są sytuacje, które pokazują, że kultura polityczna polskiej klasy politycznej jest w bardzo dużym stopniu czymś, co nie odpowiada dużej części polskiego społeczeństwa. To również jest zły sygnał dla społeczeństwa, bo nie jest ono w stanie wykreować takich ludzi na najwyższe funkcje w państwie - zauważył rozmówca WP.