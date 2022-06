Minister-donosiciel z Pacanowa. Michał Cieślak nie przeprosił naczelniczki, ale interweniował u prezesa Poczty Polskiej

Minister nie chciał powiedzieć, co usłyszał od naczelnik poczty, mimo że był dopytywany o to wielokrotnie. - Chodziło mi o zachowanie pani naczelnik, zachowała się dość agresywnie, używając wulgaryzmów. Pani naczelnik odzywała się do mnie jako do klienta i przy okazji posła i ministra. Nie będę przywoływał wulgaryzmów, które tam się pojawiły - mówił.