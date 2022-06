Benzyna za 10 zł? W PiS już to wiedzą. "To dla nich polityczna katastrofa"

Szybujące ceny paliw są symbolem drożyzny w Polsce. Mimo to uśmiechnięci politycy PiS fotografują się na stacjach benzynowych, choć skrzętnie przy tym ukrywają tablice z przyprawiającymi o ból głowy kierowców cenami. Jednak nie wszystkim w PiS to się podoba. A eksperci przyznają: to komunikacyjna katastrofa. - PiS z inflacją będzie miał potężny problem, być może największy od początku swoich rządów - mówi Wirtualnej Polsce politolog prof. Antoni Dudek.