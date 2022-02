Minister Cieślak pod lupą CBA

Według informacji radia ZET, CBA po przeprowadzeniu wstępnych czynności uznało, że majątek ministra Michała Cieślaka przewyższa jego dochody. "W wyniku przeprowadzenia analizy powzięto wątpliwości, co do sposobu sfinansowania codziennych wydatków we wskazanym okresie oraz zakupu posiadanych przez niego nieruchomości" - można przeczytać w cytowanym przez radio piśmie CBA z 7 lipca ubiegłego roku.