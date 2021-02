Minister w Kancelarii Premiera: "Donald Tusk może szantażować Jarosława Gowina"

Mówimy o spotkaniach o charakterze bardziej prywatnym. Ja proponowałem panu premierowi Gowinowi pewne rozwiązania w zakresie tzw. Nowego Ładu, tak, żeby Porozumienie zachowywało pewną tożsamość w Zjednoczonej Prawicy. Po czym premier Gowin stwierdził, że dobrze by było, gdybyśmy skonsultowali się z tym gronem, o którym mówiłem. Czyli z prezydentami miast związanymi z opozycją. Z tego, co wiem, Jarosław Gowin kontaktował się z nimi w ostatnim czasie regularnie.

Kolejną bardzo niebezpieczną sytuacją dla Zjednoczonej Prawicy są informacje o kontaktach Jarosława Gowina z Donaldem Tuskiem [Gowin dementował te doniesienia - przyp. red.]. Mówi się, że są zdjęcia z tego spotkania. Naturalnym pytaniem jest więc: kto posiada te zdjęcia? Wydaje mi się, że może je posiadać sam Donald Tusk. Jeżeli Tusk je posiada, to ma konkretny cel: szantażować Jarosława Gowina. Tak, by Gowin mu się nie "wyślizgnął". Jeżeli to jest prawda, to jest bardzo niebezpieczne dla Zjednoczonej Prawicy. Bo wtedy Jarosław Gowin - wraz z grupą posłów z nim związanych - mógłby destabilizować sytuację w obozie rządzącym. Choćby poprzez kolejne decyzje dotyczące głosowań w Sejmie, blokujące ważne i potrzebne inicjatywy Zjednoczonej Prawicy.

Ta decyzja grupy skupionej wokół Jarosława Gowina nic nie oznacza. Ich spotkanie to było spotkanie grupy poza statutem. Ostatnie spotkanie Prezydium Zarządu Krajowego w statutowym składzie odbyło się nie w piątek 12 lutego, tylko kilka miesięcy temu, gdy wskazywaliśmy kandydatów na ministra konstytucyjnego oraz ministra rozwoju i wicepremiera. To było ostatnie posiedzenie w składzie statutowym. I tylko taki skład może podejmować wiążące decyzje. Jakiekolwiek inne spotkania - takie jak spotkanie w piątek 12 lutego z udziałem Jarosława Gowina - są spotkaniami o charakterze towarzyskim. Nie idą za nimi żadne formalne, prawne decyzje. To, co robią ludzie związani z Jarosławem Gowinem, to jest kabaret. Projekt Jarosława Gowina się kończy, a on szuka swojej szalupy, na której znajdzie się może z dwoma, trzema wioślarzami.