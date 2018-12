"Aniołki prezesa" po latach. Wiele z nich świetnie sobie radzi

Kilka lat temu sześć młodych działaczek PiS miało ocieplić wizerunek prezesa. Okrzyknięto je "aniołkami prezesa". Jedna z nich, Anna Krupka, właśnie została wiceministrem sportu. Większość nadal działa w polityce, choć ich losy nierzadko były powiązane ze skandalami.

Magdalena Żuraw siedem lat temu nie zdobyła mandatu, ale rozpoczęła pracę w biurze PiS. Potem trafiła do kancelarii prezydenta i odeszła po opublikowaniu wpisu, z którego wynikało, że Andrzej Duda chce odebrać im. Lecha Wałęsy portowi lotniczemu w Gdańsku. Przeszła do Polskiej Agencji Prasowej, ale tu też wzbudziła kontrowersje i nie zabawiła długo. Obecnie jest rzecznikiem w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych .

"Angelina Jolie PiS-u" - tak mówiono o Sylwii Ługowskiej-Bulak. Ona również w 2011 r. nie dostała się do Sejmu, ale po wyborach została dyrektorem biura poselskiego Witolda Waszczykowskiego. Później wzięła ślub, przeniosła się do Warszawy i została najpierw doradcą ówczesnego szefa MSZ, a potem przeszła do Ministerstwa Zdrowia. Teraz wróciła do Łodzi i jest wicedyrektorem Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.