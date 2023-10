Tajemnica Przysuchy rozwikłana. "Kaczyński zawsze może tu liczyć na brawa"

Debata w TVP. Kto będzie, a kto nieobecny?

- Jak jechałem do Kazimierzy Wielkiej, dostałem takie pytanie, czy wezmę udział w debacie m.in. z Tuskiem. Ale mam już zapowiedziane spotkanie w Przysusze w sprawie wsi, w sprawie bezpiecznej wsi. Pytanie, co wybrać? Czy rozmowę z kłamczuchem, jeszcze do tego człowiekiem zupełnie zależnym od innych, wiadomo od kogo? Bo żeby to chociaż był Weber. No i jednak wybrałem Przysuchę... - tłumaczył swoją odmowę Kaczyński.