TVP Info ostro krytykuje szykanowanie dziennikarzy. Ale tylko swoich

Dziennikarka Edyta Żemła dostała zakaz pisania o Żandarmerii Wojskowej, bo ujawniła przypadki molestowania w strukturach wojska. Może to być odbierane, jako próba zamknięcia ust dziennikarzom. Sprawa rozgrzewa media w całej Polsce. Poza tvp.info, która zamiast tego pisze o szykanach wobec swojego pracownika, bo... Facebook zablokował mu konto na trzy dni.

Pracownicy tvp.info, którzy tak chętnie widzą w każdym działaniu jakkolwiek utrudniającym im życie prześladowanie, nie odnotowali czegoś, co wygląda na próbę zastraszania mediów. Chodzi o list Żandarmerii Wojskowej do dziennikarki Edyty Żemły (o którym napisaliśmy jako jedni z pierwszych), w którym ŻW zakazuje jej i dwóm innym dziennikarzom pisania na swój temat. Pismo jest odpowiedzią na materiał Żemły dotyczący molestowania i mobbingu w wojsku. Na stronie tvp.info próżno szukać informacji na ten temat.

Brakuje też tekstu o doniesieniu do prokuratury na dziennikarza Wojciecha Bojanowskiego, który ujawnił kulisy śmierci Igora Stachowiaka rażonego paralizatorem przez funkcjonariuszy policji. Policyjni związkowcy z Dolnego Śląska uznali, że nagrania z katowania Igora to „publiczny lincz”, a dziennikarz niezgodnie z prawem rozpowszechniał informacje z prokuratorskiego śledztwa. W końcu śledczy wycofali się ze ścigania Bojanowskiego .

Jedną wzmianką o kłopotach dziennikarza, którą udało mi się znaleźć na stronie TVP Info jest cytat z wypowiedzi Ryszarda Petru: „Najpierw straszyli Wojciecha Bojanowskiego. Teraz Mariusz Błaszczak szczuje na mnie prokuraturę za poniższe tweety. Przewinienia podwładnych zawsze obciążają przełożonego. Błaszczak nie poczuwa się do odpowiedzialności za działania policji. To po co jest ministrem?”. Pochodzi z artykułu o sporze między Petru a ministrem Błaszczakiem.