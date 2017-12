ŻW zabrania dziennikarzom publikacji krytycznych materiałów

Dziennikarze, którzy od kilku tygodni piszą o mobbingu i molestowaniu seksualnym w armii, otrzymali pismo od radcy prawnego Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. Wzywa on ich do "zaprzestania naruszeń". Mówiąc wprost próbuje im zakazać pisania o Żandarmerii Wojskowej. - To kuriozalne pismo, przypomina czasy, gdy obowiązywała cenzura. To próba ograniczenia wolności słowa i prawa do krytyki prasowej - mówi WP Edyta Żemła - dziennikarka, do której zaadresowano wezwanie.

Dziennikarze opisujący nieprawidłowości w ŻW dostali "zakaz pisania" (East News, Fot: Artur Zawadzki/REPORTER)

"Żandarmeria Wojskowa wzywa mnie, Marcina Wyrwała i Pawła Ławińskiego, do zaprzestania publikacji na jej temat oraz wszelkich osób z nią związanych. To najbardziej absurdalne pismo, jakie otrzymałam w tym roku" - napisała na swoim profilu na Twitterze dziennikarka Edyta Żemła, która od wielu lat zajmuje się tematyka wojskową. Ostatnio była współautorką tekstów o molestowaniu seksualnym i mobbingu w armii.

- Pracując nad kolejnym tekstem, wysłaliśmy do Żandarmerii Wojskowej pytania. Jednak zamiast odpowiedzi, dostaliśmy wezwanie do zaprzestania pisania o ŻW - opowiada WP Edyta Żemła. - To pismo na pewno nie powstrzyma nas przed publikacją kolejnych materiałów o molestowaniu seksualnym i mobbingu w armii. Będziemy robić swoje - zapewniła.

Dziennikarka przyznała, że od początku pracy nad tym tematem spotykała się w armii z murem milczenia. Opisywane w materiałach ofiary molestowania i mobbingu były zaś zastraszane i szkalowane. - Jedną z nich zwolniono we wrześniu, mimo że jej kontrakt kończył się dopiero w styczniu. Druga bohaterka, chora na stwardnienie rozsiane pozostała bez środków do życia, bo Żandarmeria Wojskowa do tej pory nie przesłała do wojskowego biura emerytalnego dokumentów, które umożliwiłyby wypłatę renty tej kobiecie - wylicza Żemła. - Nie możemy przestać pisać o tym co tam się dzieje, bo zawiedlibyśmy tych ludzi, którzy potrzebują pomocy - dodaje. - To nasz obowiązek.

O opinię ws. pisma radcy prawnego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej do dziennikarzy portalu onet.pl zapytaliśmy prawnika WP Wiktora Rainkę. - To właściwie wezwanie do zaprzestania publikowania nieprawdziwych informacji - stwierdził. - Rozsądny dziennikarz powinien zastanowić się, czy nie ma wątpliwości, co do rzetelności swoich źródeł informacji i ich prawdziwości. Jeśli nie ma, powinien to pismo zignorować - dodał.

