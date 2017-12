Druga twarz słynnej radnej PiS. Znana jest nie tylko ze skrzydeł aniołka

Jej zdjęcie z wigilijnego spotkania samorządowców z Zielonej Góry wzbudziło duże zainteresowanie, bo przecież nie każdy przypina sobie z takiej okazji skrzydła anioła. Internauci podkreślają teraz, że radna PiS Eleonora Szymkowiak znana jest też z organizacji pomocy potrzebującym. Wysłała właśnie ponad 600 paczek dla syryjskich dzieci z Aleppo. - Niech krytykują, karawana jedzie dalej - mówi Wirtualnej Polsce.

- Później trzeba było to wszystko zawieźć na lotnisko do Wrocławia, skąd poleciały do Syrii. Właśnie dostałam podziękowania z Aleppo od papieskiego stowarzyszenia "Kościół w potrzebie" - mówi WP Eleonora Szymkowiak.