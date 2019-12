Turcja: Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan odgraża się USA: zamkniemy amerykańskie bazy

USA zastanawia się nad wprowadzeniem sankcji na Turcję za zakup rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400. Prezydent Recep Tayyip Erdogan odgraża się, że jeśli do tego dojdzie, zamknie dwie ważne amerykańskie bazy w swoim kraju. W jednej z nich przechowywane są głowice nuklearne.

- Jeśli konieczne będzie poczynienie takiego kroku, oczywiście mamy kompetencje. Jeśli będzie to konieczne, zamkniemy Incirlik - oświadczył na antenie kanału telewizyjnego Haber prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. W ten sposób skomentował doniesienia o projekcie ustawy o wydatkach obronnych USA, który czeka na uchwalenie w Kongresie. Ma on zawierać wezwanie do objęcia Turcji sankcjami za zakup rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400.