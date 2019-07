Turcja otrzymała nowe pociski od Rosji. "Wielkie zwycięstwo Moskwy"

Pierwsza dostawa rosyjskiego systemu rakietowego S-400 dotarła do stolicy Turcji. Współpraca militarna z Rosją może doprowadzić do nałożenia na Ankarę sankcji, m.in. wykreślenie Turcji z lotniczego programu NATO.

O przyjęciu pierwszego transportu poinformowało ministerstwo obrony narodowej Turcji. Transport dotarł do bazy Murted, zlokalizowanej na północny wschód od Ankary. Dostawa ma być kontynuowana w najbliższych dniach.

W odpowiedzi na bliską współpracę militarną z Rosją, Pentagon zamierza doprowadzić do usunięcia Turcji z programu NATO, dotyczącego myśliwców nowej generacji. Jeśli spór się nasili, eksperci obawiają się, że może wyrządzić "długotrwałe szkody w stosunkach Ankary z USA" oraz zbliżyć Turcję do Moskwy i zagrozić roli kraju w NATO. "Zakup S-400 przez Turcję to sukces Moskwy" - ocenia "Finnancial Times".