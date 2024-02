Tuleya pytany o Pegasusa: były wnioski dot. polityków

Sędzia Igor Tuleya przyznał niedawno w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", że nie wyklucza, że mógł wydawać zgody na inwigilację systemem Pegasus (we wnioskach o zgodę na kontrolę operacyjną nie ma wskazanych środków służących do inwigilacji). W piątek rano był o to dopytywany w programie "Jeden na jeden" w TVN24 przez Agatę Adamek.