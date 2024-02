Sędzia Tuleya: "Możliwe, że zgodziłem się na Pegasusa"

- Jest to bardzo prawdopodobne, że wydałem zgodę na użycie Pegasusa, nie mając świadomości, jaki system będzie wykorzystywany przez służby - wskazał Igor Tuleya, dodając, że "czuje się wykorzystany". - Wykorzystany został też wymiar sprawiedliwości. To jest nieczysta gra służb, instytucji państwowych, do których sądy, ale przede wszystkim obywatel powinni mieć zaufanie - zaznaczył.