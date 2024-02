Tuleya z międzynarodowym wyróżnieniem. "Uosabia to, co CIHR docenia"

Coroczna nagroda Global Jurist of the Year Award honoruje urzędującego sędziego, który wykazał się zaangażowaniem na rzecz praw człowieka i praworządności w obliczu przeciwności losu" - powiedziała Juliet Sorensen, profesor kliniczny prawa w Centrum Międzynarodowych Praw Człowieka Northwestern. "Zaangażowanie sędziego Tuleyi w uczciwość i niezawisłość sądów w obliczu prześladowań uosabia to, co Centrum Międzynarodowych Praw Człowieka stara się docenić tą nagrodą".