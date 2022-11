Tuleya chce złożyć pozew przeciw Skarbowi Państwa

"Jako Igor Tuleya jestem szczęśliwy"

O decyzję izby sędzia pytany był w TVN24. Podkreślał, że jest "szczęśliwy jako Igor Tuleya", choć zastrzegł, że nie zmienia to jego podejścia do statusu prawnego wspomnianego organu. - Nielegalna Izba Odpowiedzialności Zawodowej uchyliła decyzję nielegalnej Izby Dyscyplinarnej. To nie jest praworządność, bo to są niezależne sądy ocenił Tuleya.