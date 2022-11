Mamy gorący komentarz po wyroku ws. Tuleyi. Ludzie Ziobry wściekli

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN (która zastąpiła zlikwidowaną niedawno Izbę Dyscyplinarną) nie wyraziła zgody na przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tuleyi do prokuratury. Co więcej, IOZ SN z urzędu uchyliła decyzję Izby Dyscyplinarnej o zawieszeniu sędziego. Oznacza to, że sędzia Igor Tuleya może wrócić do pracy.