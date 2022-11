"Władza się cofa", więc Tuleya ma wrócić do pracy. To jednak nie przełom

- Istotne jest to, co teraz stanie się faktycznie. Tuleya swoją gotowość do pracy demonstruje od początku zawieszenia i dotąd mu to uniemożliwiano. Mamy podstawy, by sądzić, że tym razem prezes sądu okręgowego dopuści Igora Tuleyę do pracy. Faktyczne skutki jego zawieszenia zostały usunięte. W sensie prawnym poruszamy się w sferze nieistniejących orzeczeń nieistniejącej już Izby Dyscyplinarnej uchylonych przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, której skład jest wątpliwy. To znaczy, że w sferze prawnej wciąż nie mamy przywróconej praworządności i o to będziemy dalej walczyć - dodaje sędzia.