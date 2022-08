Sędzia Igor Tuleya jednak nie wróci do orzekania. Kolejny zwrot w sprawie

Tuleya postanowił stawić się w poniedziałek rano w sądzie, by odebrać w kadrach pismo nowej prezes sądu. Okazało się, że nie tylko to pismo tam na niego czekało. Otrzymał bowiem również nowe zarządzenie prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie i jednocześnie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba, który uchylił decyzję prezes Sądu Okręgowego o przywróceniu go do pracy.