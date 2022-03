Sędzia Igor Tuleya znów niedopuszczony do orzekania. "Będziemy walczyli do końca"

Tydzień temu Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wydał tzw. zabezpieczenie, w ramach którego nakazał Sądowi Okręgowemu w Warszawie - to macierzysty sąd Tulei i jego pracodawca - dopuszczenie go do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych. Tuleya ma być uwzględniany w przydziale spraw, ma mieć dostęp do systemu informatycznego sądu oraz ma nie być pomijany w wyznaczaniu terminów rozpraw i posiedzeń.