Igor Tuleya o sędziach Izby Dyscyplinarnej. "Jesienią zaczyna się kampania buraczana"

Sędzia Igor Tuleya wciąż nie może wrócić do pracy. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie Przemysław Radzik odmówił dopuszczenia go do orzekania pomimo wyroku TSUE. - Z uwagi na to, że jesteśmy na antenie nie będę tego nazywał - odparł Tuleya, pytany jak ocenia takie postępowanie swojego przełożonego.