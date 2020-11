Sędzia Igor Tuleya pozbawiony immunitetu przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego

Izba Dyscyplinarna SN prawomocnie uchyliła immunitet warszawskiemu sędziemu. To oznacza, że Tuleja będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za m.in. bezprawne ujawnienie informacji z postępowania. Prokuratura zamierza mu postawić sędziemu Tulei zarzuty. Sędzia został również zawieszony w obowiązkach i przez ten czas będzie pobierał o 25 proc. niższe wynagrodzenie.

- To kolejna bitwa w walce o praworządność, nawet jeśli przegramy, to nie znaczy, że przegraliśmy wojnę - powiedział przed ogłoszeniem decyzji Igor Tuleya. Podkreślił, że nie żałuje tego, co się stało i zrobiłby to jeszcze raz. - Warto walczyć o zasady - dodał.