Komisja Europejska nie odpuszcza w sprawie polskich sędziów

Tak zwana "ustawa kagańcowa" weszła w życie w lutym bieżącego roku. Dodała ona zapis według, którego sędzia będzie odpowiadał dyscyplinarnie jeśli kwestionuje "skuteczność powołania sędziego, lub umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej". To przepisy wymierzone w sędziów krytykujących "nową KRS" oraz skład Trybunału Konstytucyjnego. Oznaczają one, że za swoje publiczne wypowiedzi sędziowie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności.