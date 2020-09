Polska i Węgry grożą Unii wetem. Teraz ruch Niemiec

Po ponad pół roku Rada UE z inicjatywy Berlina, który sprawuje teraz unijną prezydencję, wróciła do tematu praworządności w Polsce oraz na Węgrzech. - Ze sprawozdania przedstawionego przez Komisję Europejską wynika, że nie ma warunków do zakończenia postępowań z art. 7. Dlatego będziemy je kontynuować - powiedział minister Michael Roth.

Premierzy Mateusz Morawiecki oraz Viktor Orban ogłaszali w lipcu triumf, który miałby polegać na zniweczeniu zasady "pieniądze za praworządność" i pozostawieniu wszelkich decyzji co do ostatecznego kształtu tego mechanizmu do zatwierdzenia przez Radę Europejską. A skoro ta decyduje przez konsensus, to Polska czy Węgry miałyby prawo weta.