Tuleya niedopuszczony do pracy mimo wyroku TSUE

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" poinformowało, że Igor Tuleya nie może wrócić do pracy. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie Przemysław Radzik odmówił dopuszczenia go do orzekania pomimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.