Sędzia Igor Tuleya wraca. Zaskakujące wieści TVP

Nieoczekiwany ruch w sprawie zawieszonego od dwóch lat sędziego. Igor Tuleya może wrócić do orzekania - zdecydowała nowa prezes Sądu Okręgowego w Warszawie. Co ciekawe: jako pierwszy poinformował o tym portal rządowej telewizji.

Sędzia Igor Tuleya może wrócić do orzekania (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

Źródło: GETTY , fot: NurPhoto