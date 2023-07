Sprawa Igora Tuleyi. Jest wyrok TSUE

W 2020 roku Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zawiesiła sędziego Igora Tuleyę w pełnieniu obowiązków oraz zmniejszono jego wypłatę. Sąd Okręgowy w Warszawie, mając wątpliwości co do niezawisłości Izby, złożył pytanie do TSUE, czy działania te są zgodne z prawem unijnym.