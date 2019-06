Trump: mógłbym spotkać się z Kimem na granicy

Prezydent USA zadeklarował podczas szczytu G20, że chętnie spotka się z przywódcą Korei Północnej w strefie zdemilitaryzowanej, na granicy obu Korei. Biały Dom odmówił oficjalnego komentarza w tej sprawie, a Pjongjang określił propozycję jako "bardzo interesującą".

Donald Trump powiedział w drugim i ostatnim dniu szczytu G20 : - Mógłbym spotkać się z Kimem na granicy, uścisnąć mu dłoń i powiedzieć "hello".

- Nie zapowiadałem rozmów z północnokoreańskim przywódcą, bo nie wiem, czy on teraz jest w swoim kraju. Jeśli jest, moglibyśmy spotkać się przed dwie minuty, to wszystko, co mogę zrobić – wyjaśniał prezydent USA. Trump podkreślił też, że jego relacje z Kimem są "bardzo dobre".