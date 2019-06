Negocjacje USA i Korei Płn. Trwają rozmowy ws. trzeciego szczytu Trump-Kim

Stany Zjednoczone i Korea Północna prowadzą zakulisowe rozmowy ws. kolejnego spotkania swoich przywódców. Relacje pomiędzy państwami stanęły w martwym punkcie od momentu poprzedniego szczytu w wietnamskim Hanoi, do którego doszło w lutym.

O negocjacjach na linii Donald Trump- Kim Dzong Un poinformował prezydent Korei Południowej Moon Jae-in. Do ostatniego spotkania doszło w lutym na drugim szczycie, który odbył się w Hanoi w Wietnamie. Podczas poprzedniego zjazdu nie udało się dojść do porozumienia ws. denuklearyzacji Korei Północnej i anulowania sankcji wobec tego kraju - informuje reuters.com.

Mimo to Moon uspokaja, że nie ma mowy o impasie w relacjach pomiędzy USA i Koreą Płn. Stany Zjednoczone przedstawiły propozycje rozmów na poziomie roboczym. Wezwały również swojego "partnera" do powrotu do stołu negocjacyjnego w "najszybszym możliwym terminie". Prezydent Korei Południowej, który pełnił rolę mediatora pomiędzy państwami chce zniesienia "pasywnej roli" swojego sąsiada.