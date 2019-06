Andrzej Duda o "Fort Trump". "To była strategia negocjacyjna"

Prezydent Polski podkreślił, że najważniejszą sprawą podczas wizyty w USA było wzmocnienie obecności amerykańskich żołnierzy. Opowiedział również o kosztach związane z obecnością wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce.

- To, ile żołnierzy USA będzie w Polsce zależy od Stanów Zjednoczonych. Dla mnie najważniejsze jest to, że obecność amerykańskich wojsk wzmacnia się. Zostanie stworzone dowództwo dywizji, które będzie mogło m.in. reagować w sytuacja kryzysowych i otworzyć centra szkolenia - tłumaczył Andrzej Duda w rozmowie z dziennikarzami.

Prezydent Polski mówił też o elementach poszerzenia współpracy. - Nasz kraj poniesie koszty infrastrukturalne związane z gruntem. Zainwestujemy w to, czego nie da się zabrać z Polski, bez względu na zmianę władzy. Infrastrukturę bojową, czyli wyposażenie żołnierzy i wszystko to, co wchodzi we własność armii USA poniosą Stany Zjednoczone - podkreślił.