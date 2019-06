Trump żartuje podczas spotkania z Putinem. "Nie wtrącaj się"

Prezydenci USA i Rosji spotkali się podczas szczytu państw G20 w Japonii. W dobrym humorze był Donald Trump, który odniósł się do kwestii domniemanej ingerencji w amerykańskiej wybory w 2016. - Oczywiście, że o tym porozmawiamy. Proszę, nie wtrącaj się w wybory - powiedział do Władimira Putina.

Spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów szczytu państw G20 w japońskiej Osace. Jeszcze przed rozmową w cztery oczy w dobrym humorze był prezydent USA. Dziennikarze zapytali go, czy poruszy z prezydentem Rosji temat rzekomej rosyjskiej ingerencji w wyborach prezydenckich w 2016 r. - Tak, oczywiście, że to zrobię - powiedział, po czym zwrócił się bezpośrednio do Putina: "Nie wtrącaj się".