Topnieje przewaga PiS. Politolog wyjaśnia spadki w najnowszym sondażu

W ocenie politologa, jeśli spojrzelibyśmy na perspektywę przyspieszonych wyborów, jedyną partią, której być może by się one opłacały, jest Koalicja Obywatelska. - Taka sytuacja oznacza, że z pewnością do nich nie dojdzie. Skoro opłaca się KO, oznacza to, że nie opłaca się nikomu innemu na sali sejmowej - ocenia.