Prezydent Duda deeskaluje napięcie ws. skazanych? "Krok wstecz"

Prof. Matczak zaznacza, że "co by o prezydencie Dudzie nie mówić", jego zdaniem jednak wykonał krok wstecz. - Ewidentnie zostało to tak przyjęte, że skoro są wątpliwości, to on ich po raz drugi ułaskawi. Jest to okazja, by pokazać, że skoro jedna strona zrobiła krok wstecz, my też spróbujemy taki krok wstecz wykonać - ocenia.