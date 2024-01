"Najszybsza procedura". Głos ws. uniewinnienia z Kancelarii Prezydenta

- Jeśli taki wniosek trafi do prokuratora generalnego, to będzie musiał przejrzeć akta postępowania, zweryfikować, czy wystąpiły przesłanki do ułaskawienia, czy też nie. To może potrwać, w zależności od złożoności sprawy, konieczności oceny i zaopiniowania tego postępowania, nawet i kilka miesięcy - uważa prof. Mariusz Bidziński z Uniwersytetu SWPS, specjalista prawa konstytucyjnego i administracyjnego.