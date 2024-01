Kiedy Kamiński i Wąsik wyjdą z więzienia? Prawnicy wskazują terminy

- Jeden bardziej pryncypialny, mówiący o tym, że większość ekspertów nie widzi w tej chwili zasadniczych podstaw do tego, aby wstrzymać wykonanie kary - mówi Zbigniew Roman. - Ale jest również kontekst polityczny, mówiący, że wykorzystanie tej możliwości doprowadzi do deeskalacji konfliktu. Biorąc pod uwagę rozpalone emocje wokół obu panów oraz uzasadnionych wątpliwości co do aktu łaski z 2015 roku, jak również ze względu na przede wszystkim sytuację geopolityczną Polski, być może byłoby to ruchem właściwym - dodaje.