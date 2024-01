W sieci nagranie z aresztu Kamińskiego. PiS oburzone

We wtorek policja zatrzymała Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywali wówczas w Pałacu Prezydenckim. Zostali przewiezieni najpierw do aresztu śledczego na Grochowie, a następnie do dwóch różnych zakładów karnych. Kamiński trafił do Radomia, a Wąsik do Przytułów Starych.