Decyzja Dudy ws. Kamińskiego i Wąsika. Marszałek Hołownia reaguje

- Problem w tym, że pan prezydent nie zastosował ułaskawienia prezydenckiego, które mogło się skończyć nawet tym, że panowie mogli nawet wczoraj wyjść z zakładów karnych i to było w jego mocy, tylko zdecydował się na ścieżkę z postepowania karnego, która jest długa i potrafi trwać i pół roku, bo to jest pisanie opinii przez kolejne sądy, przesyłanie przez Prokuratora Generalnego. A na koniec prezydent robi, co chce, bo on nie jest związany z tymi opiniami - powiedział Szymon Hołownia w TVN24.