Wygaszone mandaty Kamińskiego i Wąsika. Zawiadomienie do prokuratury

W czwartek prezydent Andrzej Duda poinformował o wszczęciu procedury ponownego ułaskawienia skazanych prawomocnie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezydent oświadczył to w towarzystwie żon osadzonych polityków. Zawnioskował również do ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Adama Bodnara o zawieszenie wykonywania kary do czasu zakończenia procedury ułaskawiającej.