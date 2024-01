PiS szykuje się do obstrukcji Sejmu i ulicznych protestów. W czwartek kluczowy test

Dlatego, jak dowiaduje się Wirtualna Polska, politycy PiS nie wykluczają obstrukcji obrad Sejmu w przyszłym tygodniu. Uważają, że Kamiński i Wąsik wciąż mają mandaty, mimo doprowadzenia ich do aresztu. Nie uznają też środowego rozstrzygnięcia Izby Pracy Sądu Najwyższego, która potwierdziła wygaszenie mandatu Mariusza Kamińskiego. – Będziemy protestowali, by nie rozpocząć głosowań bez nich. Będą wnioski formalne o odroczenie posiedzenia do czasu ich powrotu na salę plenarną - mówi nam polityk PiS.