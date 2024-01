Kontrowersyjna przeprowadzka Agencji Badań Medycznych

Ale w połowie czerwca planowana jest przeprowadzka Agencji Badań Medycznych do nowego biura, które znajdzie się w najwyższym budynku w Warszawie: Varso Tower u zbiegu ul. Chmielnej i al. Jana Pawła II. To drogie biuro. "Średnia cena za wynajem to 37-40 euro za m kw., ale to zależy od piętra – im wyższe, tym większe opłaty" - pisze "Gazeta Wyborcza".