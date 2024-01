Ruch prezydenta w sprawie Kamińskiego i Wąsika. W sieci lawina reakcji

"Przerzucił sprawę na prokuratora generalnego i sądy, wszczynając czasochłonną procedurę ułaskawieniową z Kodeks postępowania karnego. Kamiński i Wąsik nie spełniają przesłanek do ułaskawienia. To, co istotne: prezydent odmówił zastosowania samodzielnego aktu łaski z art. 139 Konstytucji RP" - podkreślił.