Wąsik i Kamiński wyjdą na wolność? "Nie ma przesłanek"

- W moim przekonaniu nie ma przesłanek prawnych do tego, aby Prokurator Generalny zawiesił wykonywanie kary b. szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego zastępcy Macieja Wąsika. Przesłanką do tego muszą być szczególnie ważne powody, a jedną z nich jest krótki okres pozostający do odbycia kar - podkreślił.