Ruch prezydenta w sprawie Kamińskiego i Wąsika. "Bardzo rozsądne rozwiązanie"

Dr hab. Małecki zauważa, że Andrzej Duda domaga się od prokuratora generalnego zwolnienia więźniów w trybie art. 568 Kpk, który mówi o wstrzymaniu wykonania kary lub zarządzenia przerwy w jej wykonaniu do czasu zakończenia postępowania o ułaskawienie. Zdaniem eksperta to przerzucanie odpowiedzialności na Adama Bodnara, by postawić go w "niezręcznej sytuacji".