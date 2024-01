Żony skazanych polityków PiS: "Został nam ostatni bastion" - mówiły

Zdaniem Kamińskiej działania wobec jej męża prowadzone były z taką bezwzględnością, że jedynym wyjaśnieniem jest, że była to sprawa polityczna. - Jedynym racjonalnym wytłumaczeniem może być to, że sprawa miała charakter polityczny. Mój mąż to człowiek uczciwy, dla którego najważniejszą wartością jest dobro państwa, uczciwość, prawość i prawda. Nigdy nie zszedł z tej drogi. Jako żona o tym wiem, każdego dnia mogłam się o tym przekonać — podkreśliła.