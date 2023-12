PiS i KO notują spadki. Mamy najnowszy sondaż

Trend 15 października

- Dla mnie widać tutaj trend, który objawił się nam 15 października. Oprócz tego, że Trzecia Droga zyskuje kosztem KO i PiS, to zasilili ją umiarkowani wyborcy PiS. Pytanie tylko, czy to się utrzyma do wyborów samorządowych - komentuje wyniki najnowszego sondażu prof. Antoni Dudek, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.