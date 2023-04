To już pewne. Nowi ministrowie w rządzie. Prezydent potwierdza

Andrzej Duda przypomniał w radiowej Trójce, że Cieszyński już wcześniej zajmował się cyfryzacją. - Pan premier powiedział, że nabrał do niego na tyle zaufania, także co do jego profesjonalizmu, jego zdolności w tym zakresie oraz jego wiedzy, że spokojnie może mu ten urząd w pełni powierzyć - podkreślił prezydent.