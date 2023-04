"Z deszczu pod rynnę". Wściekli rolnicy o zmianie na stanowisku ministra rolnictwa

Wskazuje, że Telus "jako szef komisji rolnictwa powinien sam rozliczać ministra Kowalczyka i wzywać go na dywanik". - Przecież pan Telus siedział w tej komisji z ramienia suwerena. On powinien pana Kowalczyka przeczołgać, powiedzieć mu: "Heniek, to robisz źle, weź się za to i za to". Nie robił tego. Więc o czym my mówimy? Gdzie on był?! Telus jest współwinny! - uważa Gryn.