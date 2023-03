Ta grupa może przesądzić o wyborach. Dziś są wściekli na PiS

Jan Krzysztof Ardanowski (zawieszony swego czasu w PiS za sprzeciw wobec "piątki dla zwierząt") od miesięcy jest wymieniany jako kandydat na ministra rolnictwa, ale - jak słyszymy w PiS - byłoby z tego więcej kłopotów niż korzyści. - To jak wpuszczenie lisa do kurnika. Rolnicy lubią "Ardana", ale w PiS nie wszyscy mu już ufają. Nawet w kierownictwie partii się go obawiają. Taki człowiek w resorcie to za duże ryzyko w kampanii. No, ale nic nie jest przesądzone. Jeśli Heniek się wywali, to "Ardan" może to wziąć - mówi o potencjalnej zmianie w resorcie rolnictwa jeden z prominentnych polityków PiS.