Minister rolnictwa straci stanowisko przez ukraińskie zboże?

Ale rozwiązanie sytuacji może nie być takie łatwe. Robert Telus, szef sejmowej komisji rolnictwa z PiS mówi w rozmowie z Interią: - Na Ukrainie zboże kosztuje poniżej 100 euro. Dlatego nie jest wywożone dalej, bo to się nie opłaca. U nas pszenica za tonę to ok. 1000 zł, a w Paryżu to 260 euro.